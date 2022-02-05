«Безумно рада, всё было не зря»: как Непряева выиграла борьбу за серебро в скиатлоне на Играх в Пекине

| Екатерина Бредина

Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Лидер общего зачёта Кубка мира финишировала второй в скиатлоне, оставив не у дел на последнем круге австрийку Терезу Штадлобер, финнку Кертту Нисканен и шведку Фриду Карлссон. Победу с преимуществом в 30,2 секунды одержала норвежка Тереза Йохауг. В последний раз в этом виде программы отечественные спортсмены завоёвывали награды на Играх в Турине в 2006 году.

Лидер общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка наряду с норвежкой Терезой Йохауг, шведками Эббой Андерссон и Фридой Карлссон считалась фаворитом соревнований. Поэтому с первых метров начала работать в группе лидеров. В последней также держались австрийка Тереза Штадлобер, а также финнки Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен.

На втором круге классическим ходом форма Натальи начала вызывать опасения. Появился разрыв между россиянкой и соперницами, которые с трудом, но выдерживали темп, предложенный Йохауг. После смены лыж и стиля отставание Непряевой от норвежки составляло уже 14 секунд.

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Тем временем, трёхкратная обладательница Кубка мира потихоньку стала уходить в отрыв, решив определить победителя скиатлона ещё на середине дистанции. По тому, как мощно отталкивалась Тереза, было видно, что остальные девушки в этой гонке могут бороться только за серебро. На отсечке 10 километров 14-кратная чемпионка мира уже имела преимущество в 15,8 секунд над идущей второй Карлссон.

Что касается Непряевой, то её сдержанная работа классикой оказалось тактическим ходом. Россиянка просто решила приберечь силы на вторую часть дистанции. На очередном круге она достаточно быстро догнала группу преследовательниц Йохауг и спокойно держалась в хвосте пелотона, который потихоньку начал редеть. Первой не выдержала темпа Эбба Андерсон, за три километра до финиша отстала Криста Пярмякоски.

В соперницах у Натальи за медаль остались Карлссон, Нисканен и Штадлобер. Россиянка не спешила выходить вперёд, однако по её движениям чувствовалось — запаса энергии и сил у лидера национальной команды предостаточно и всё решится на финише. Так и случилось. Когда до конца гонки оставалось чуть больше километра, Непряева включила крейсерскую скорость, которую смогла удержать только Штадлобер. Нисканен и Карлссон пропустили рывок и лишились шансов на медали.

На последней прямой австрийка пыталась навязать борьбу победительнице «Тур де Ски», выйдя на параллельную лыжню, но россиянка своего не упустила. Серебро! На финише Наталью ждала рыдающая Йохауг, исполнившая свою мечту и завоевавшая золото в личной гонке. Норвежка не сдержала эмоции и обняла отечественную спортсменку.

Расплакалась после скиатлона и Непряева. Со слезами на глазах она рассказывала журналистам, какие непростые погодные условия были на дистанции и что очень рада своему результату.

«Ветер адский просто — волосы во все стороны. Была заметена лыжня, очень тяжёлая погода, очень холодно — особенно классикой и очень тяжело. Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада (плачет). Всё было не зря, да», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

СИЛЬНЕЙШИЙ ФИНИШ НАТАШИ 😍😍😍



Какая же блестящая Непряева, которая выжала максимум. НЕВЕРОЯТНО 🤩



Как же волнительно это было 😱 pic.twitter.com/oRPmqFafY6 — Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил грамотную тактическую работу Натальи, которая верно распределила силы по дистанции.

«Вчера перед гонкой сказал ей, что классика будет самым сложным отрезком дистанции. Ей нужно было потерпеть. Очень быстро поменяла лыжи, отыграла секунды. Смогла вернуться в борьбу за второе место. Остальное уже было делом техники. Наташа лучше владеет спринтерскими навыками, чем соперницы», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Радовалась результату президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По её мнению, лидер национальной команды способна была навязать борьбу и Йохауг.

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«Давно уже говорю, что Наталья — та спортсменка, которая может бороться с норвежкой. Если бы она её в самом начале чуть-чуть не упустила, то неизвестно, кто был бы победителем. Она грамотно прошла свою гонку. Мы видели, что у неё не очень шло в первой части, даже на середине классической дистанции. Наверное, поймала какой-то дискомфорт. Она не просто так выиграла «Тур де ски». Да, там не было Терезы Йохауг. В любом случае, пришло её время. Мы знаем ее возможности, на что она способна. Ждем от неё больших результатов», — сказала Вяльбе в интервью «Спорт-Эспрессу».

У других лыжниц национальной команды скиатлон сложился не так удачно. В десятку сильнейших смогла попасть только Анастасия Рыгалина. Спортсменка слабо провела классическую часть дистанции, однако улучшила позиции за счёт конькового хода. Впрочем, отставание от Йохауг получилось достаточно большим – 1:17.2 сек. Татьяна Сорина финишировала одиннадцатой (+2:17.6 сек), а Юлия Ступак – 24-й (+4:13.8 сек). Последняя в сердцах после гонки даже сделала громкое заявление.

«Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху Непряеву, я говорила, что это её гонка. Я в неё очень сильно верила. А мне… По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

В связи с этим становится тревожно за другие виды программы, в частности, эстафету. Обеспокоены результатом других девушек и специалисты. Однако после серебра Непряевой о проблемах хочется говорить меньше всего.