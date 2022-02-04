Хочешь праздника? Сделай его сам: почему церемония открытия Олимпийских игр в Пекине удалась

| Елена Вайцеховская

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине вышла не такой помпезной и выдающейся в сравнении с шоу 14-летней давности. Однако это не должно вводить в заблуждение. Хозяева-организаторы выполнили свою главную миссию: в тяжёлые времена дали старт празднику, который сможет отвлечь миллионы людей от горестей и тягот, связанных с пандемией.

Возможно, когда-нибудь, когда мир вернётся к нормальной жизни, мы станем вспоминать пекинскую зимнюю Олимпийские игры как те самые, что послужили точкой отсчёта. И согласимся с тем, что решение во что бы то ни стало провести их в этом году было единственно верным со многих точек зрения. Чтобы сохранить олимпийский календарь, не позволив устоявшемуся порядку окончательно превратиться в фарс, чтобы отвлечь миллионы людей от горестей и тягот, связанных с пандемией, чтобы показать, наконец, что даже в столь тяжёлые времена можно найти место празднику.

Китай, конечно же, заслужил не такую Олимпиаду. В 2008-м, когда страна проводила свои первые в истории Игры, мы все безостановочно восторгались уникальными объектами и организацией, потрясающей многочасовой церемонией открытия, покинуть которую досрочно никому даже не приходило в голову, и выдающимися во всех смыслах соревнованиями.

14 лет спустя миру были представлены ещё более совершенные технологии и ещё более впечатляющие спортивные объекты. Просто оценивать всё это по достоинству мир не спешил. Полутюремный масочный пузырь невольно заставлял всех, кто оказался внутри, мечтать лишь об одном: скорее бы всё закончилось…

В разговорах, курсировавших среди обитателей пресс-центра, периодически звучало, что Игры-2022 следовало, конечно же, отложить на год, как два года назад были отложены летние. И что Китай наверняка так бы и поступил, если бы не съезд компартии Китая осенью текущего года. Чисто политический вопрос, короче: Си Цзиньпину важно поднимать собственные акции, поэтому с какого-то момента вопрос переноса перестал рассматриваться в принципе. По этой же причине президенту было важно пригласить в Пекин глав многих государств и прежде всего — России.

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Наша страна, кстати, от подобного решения только выиграла. При переводе на политические рельсы олимпийский спорт иногда открывает немало лазеек. Так, например, в 1997-м незадолго до Игр в Нагано воспользовался ситуацией президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому в тот период по политическим соображениям отказывали в признании главы многих влиятельных западных держав. В Нагано белорусский политик прилетел в статусе президента олимпийского комитета Белоруссии и его западные коллеги уже не имели оснований для игнора — были вынуждены идти на контакт.

В Пекине-2022 Россия вновь оказалась без флага и гимна, но зато с президентом страны, специально прилетевшим на открытие Игр. Нашлась ещё одна лазейка: запретив на два года российским атлетам государственную символику в декабре 2020-го, спортивный арбитражный суд оговорил исключения для главы государства, прописав в вердикте, что визит в олимпийскую столицу возможен в том случае, если гостя лично пригласит глава государства-организатора или премьер-министр этой страны.

Какое это имеет значение? На мой взгляд, большое. В условиях, когда ты круглосуточно находишься под гнётом не самых радужных предчувствий, когда часть атлетов уже лишилась возможности выступить на Играх, а уцелевшие понимают, что и сами в любой момент могут оказаться в числе жертв, очень важно чувствовать, что за тобой не только команда, но и страна. Вряд ли пекинским Играм удастся когда-либо избавиться от чёрной страницы в собственной олимпийской истории, где будут перечислены не просто великие, а величайшие имена — тех, кого на подступах к почти гарантированным олимпийским медалям выкосил ковид.

Норвежского двоеборца, обладателя нескольких золотых медалей мировых первенств Ярла Магнуса Рибера, ещё одного норвежца, двукратного олимпийского чемпиона-2018 Симена Хегстада Крюгера, возможно, к числу выбывших из игры легенд добавятся и другие. Сейчас, когда Игры официально начались, об этом не хочется думать, но каждый новый день приносит потери едва ли не во всех видах спорта.

С другой стороны, кто знает, увидел бы мир уникальную фигуристку Камилу Валиеву, если бы Игры были отложены на год? А не менее уникальную конькобежку Клаудию Пехштайн, на счету которой пять золотых олимпийских медалей, а Игры в Пекине стали восьмыми по счёту? 22 февраля этой спортсменке исполнится 50, и вряд ли она могла согласиться с тем, чтобы подождать ещё один год.

Любые Олимпиады, в каких бы условиях они не проводились, рождают новых героев. Не думаю, что Пекин станет в этом смысле исключением. Зажжён огонь, праздник начался. Несмотря ни на что и вопреки всему, пусть церемония открытия получилась порядком усечённой, а праздничный салют недостаточно помпезным.

Организаторы, возможно, сами того не желая, реализовали поистине гениальную идею: впервые, возможно за всю историю Игр, сценарий церемонии открытия не подразумевал участия профессиональных артистов и звёзд. Всё было реализовано усилиями самых обычных людей, и глядя на вечернее пятничное действо, было невозможно не думать о том, что жизнь чертовски простая штука: хочешь праздника? Сделай его сам!