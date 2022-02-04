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Американский телеканал показал Путина во время прохода украинцев на церемонии открытия ОИ-2022

Американский телеканал показал Путина во время прохода украинцев на церемонии открытия ОИ-2022
04.02.2022, 16:01 |

Американский телеканал NBC показал крупным планом президента России Владимира Путина во время прохода украинской делегации на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Американский телеканал показал Путина во время прохода украинцев на церемонии открытия ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трёх сторон Украины. Власти США угрожают жёсткими санкциями, если Россия что-то предпримет», — заявила комментатор Саванна Гатри во время трансляции.

Церемония проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

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