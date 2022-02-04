Американский телеканал показал Путина во время прохода украинцев на церемонии открытия ОИ-2022

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Американский телеканал NBC показал крупным планом президента России Владимира Путина во время прохода украинской делегации на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трёх сторон Украины. Власти США угрожают жёсткими санкциями, если Россия что-то предпримет», — заявила комментатор Саванна Гатри во время трансляции.

One @SavannahGuthrie and the NBC cameras wasted no time talking and showing Vladimir Putin when Ukraine came out #Beijing2022pic.twitter.com/rxxGTsy8Ni — Andrew Jones (@TWDTV1) February 4, 2022

Церемония проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.