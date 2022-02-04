В Роскосмосе показали, как выглядят со спутника олимпийские объекты в Игр-2022 Пекине

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Роскосмос представил снимки олимпийских объектов зимних Игр-2022 в Пекине со спутника.

«4 февраля открываются XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Все спортсмены уже готовятся к выступлениям в спортивных комплексах, которые заснял спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». В объектив попали Национальный конькобежный стадион, Пекинский национальный плавательный бассейн, Олимпийская деревня, а также другие сооружения», — гласит сообщение в Instagram Роскосмоса.

4 февраля состоится церемония открытия Олимпиады в Пекине, Игры продлятся до 20 февраля.

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