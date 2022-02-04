Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022

«Это только начало. Мы работаем дальше. Спасибо всем, кто пишет сейчас добрые слова поддержки», — написал фигурист в своём Instagram.
Никита Кацалапов в паре с Викторией Синициной занял второе место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Россияне набрали 85,05 балла. Первым стал американский дуэт Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью, набравший 86,56 балла.
Командный турнир на зимней Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля. Кацалапов является капитаном российской команды.
Ранее Свищёв призвал ФФККР подать протест на решение американского судьи по Мишиной и Галлямову.