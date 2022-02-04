Свищёв призвал ФФККР подать протест на решение американского судьи по Мишиной и Галлямову

|

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев оценил работу американского судьи, которая оценила прокат российского дуэта Анастасия Мишина — Александр Галлямов+------------ ниже всех в бригаде, а китайской пары — выше всех.

Во время проката короткой программы у спортивных пар на командных соревнованиях пятеро из девяти судей отдали россиянам первое место, однако судья из США поставила им низкую оценку, что не позволило Мишиной и Галлямову занять первое место.

«Это полнейший беспредел. Непрофессионализм американского судьи привёл к тому, что было принято очевидное политическое решение. Результат нашей команды оскорбил и унизил не только наших фигуристов, но и всех остальных судей, поскольку они были совершенно иного мнения. Американский судья демонстративно показывает, что США плюют на всех. Видно, что судят абсолютно ангажированно, — пятеро судей ставят высший балл, а один — самый низкий. Подобного быть не должно быть на Олимпиаде. Как США ведёт себя в политике, так и в спорте. Пытаются навязать свои порядки. Поведение американского судьи несовместимо со спортом. Я считаю, что нужен протест со стороны нашей федерации. А международная федерация должна обязательно рассмотреть данный инцидент и в будущем не допускать таких судей к соревнованиям», — цитирует Свищёва Sport24.

Короткую программу у пар в командных соревнованиях выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла. Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте — США (28).

Ранее Журова заявила, что про честность в фигурном катании зачастую говорить не приходится.