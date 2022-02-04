Журова: про честность в фигурном катании зачастую говорить не приходится

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала судейство в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Про честность в фигурном катании зачастую говорить не приходится. Тут надо быть на голову сильнее, иначе вариантов немного. Понятно, нужно подавать протест и отстаивать свои права, возвращая несправедливо украденные баллы», — цитирует Журову Sport24.

Она также отметила, что команда должна с позитивом смотреть в будущее, а не считать баллы. По мнению Журовой, выйти вперёд Россия сможет за счёт одичнониц.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте — США (28).

Ранее Навка заявила, что судьи из США к россиянам субъективны.