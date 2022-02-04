Вайцеховская рассказала о несоблюдении социальной дистанции в медиашаттлах на ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская высказалась о несоблюдении социальной дистанции в медиашаттлах на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Церемония открытия ОИ — не что иное, как грандиозная возможность для страны-организатора произвести на весь мир то, что называется первым впечатлением. Пока с впечатлением не очень. Антиковидные меры выглядят абсолютной профанацией, причём особенно очевидно это стало сегодня после окончания соревнований фигуристов.

Автобус брали штурмом. Автобусы ходят раз в 20 минут, и не хотела бы я быть человеком, который 20 минут будет стоять на остановке в условиях сегодняшней пекинской холодрыги. И под крышу нельзя уйти, иначе ты просто не сядешь в следующий. Внутри автобуса, соответственно, антураж селёдочной бочки. Что? Социальная дистанция? Не смешите. Примерно то же самое происходит в медиацентре «Гнезда». Зал битком. Для того, чтобы переодеться в предусмотрительно захваченные тёплые вещи, нужно выйти на улицу. В помещении для этого физически нет места. Лучше бы в Китае не было ОИ-2008, ей богу. Слишком уж сильно сравнение не в пользу нынешних. И коронавирус здесь совершенно ни при чём», — написала Вайцеховская в Telegram.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее Вайцеховская поделилась впечатлениями от тренировки Валиевой.