Вайцеховская: главное, чтобы Валиева раньше времени соревноваться не начала

Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от первой тренировки российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Первая тренировка Валиевой — прокат произвольной. Всё как положено: три четверных прыжка — сальхов, тулуп и ещё тулуп в каскаде, а также тройной аксель. Легко, хорошо, чисто. Кое-что с шероховатостями, но это не в счёт. Главное, чтобы соревноваться раньше времени не начала, с новичками на Играх это иногда происходит. В этом плане даже хорошо, что Игры будут проходить без зрителей: меньше ажиотажа, соответственно, меньше нервотрёпки. Японские девочки тренировку пропустили, так что сравнивать пока не с чем. На очереди Саша «хочу мои четверные» Трусова», — написала Вайцеховская в Telegram.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Валиева является одной из главных претенденток на золотую медаль в женском одиночном катании.

Ранее Вайцеховская раскритиковала меры санитарной безопасности на ОИ в Пекине.