Вайцеховская раскритиковала меры санитарной безопасности на ОИ в Пекине

Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская высказалась о мерах санитарной безопасности на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Ждать приготовленную кулинарным роботом порцию пельменей приходится 20 минут, хотя любая китаянка с незаконченным начальным образованием за это время выдала бы клиентам два десятка тарелок. Санитарная безопасность здесь — полная профанация, поскольку китаянка в процессе по любому участвует: берёт еду у робота и передает её клиенту. Та же история у робота-наливайки: примитивный коктейль он готовит четыре минуты. Потом бокал у робота забирает самый что ни на есть живой служащий, открывает ящик с нарезанными апельсинами и пальцами старательно водружает ломтик на стенку бокала», — написала Вайцеховская в своём Telegram.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Вайцеховская рассказала о «пузыре» в зоне Олимпийских игр в Пекине.