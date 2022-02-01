Спортсменка и корреспондент RT Вайцеховская рассказала о «пузыре» в зоне ОИ в Пекине

Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская в утреннем стриме «Летучка» рассказала, что олимпийская зона в Пекине изолирована от всего остального мира и напоминает «пузырь».

«Это такой «пузырь», за пределами которого идёт нормальная жизнь. Люди ездят на машинах, гуляют с детьми, бегают трусцой, делают зарядку в парках, причём далеко не все из них в масках, то есть нет ощущения какой-то тотальной опасности», — заявила она.

Вместе с этим Вайцеховская отметила, что внутри изолированной зоны создаётся ощущение участия в своеобразном эксперименте.

«А вот внутри «пузыря» постоянно чувствуешь себя участником какого-то достаточно жёсткого эксперимента, потому что над всем этим висит постоянный страх, животный страх, что любая проба становится положительной — и ты сразу становишься изгоем в этом олимпийском обществе», — указала она.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Пекине лишилась троих спортсменов из-за коронавируса: биатлонистки Валерии Васнецовой и скелетонистов Никиты Трегубова и Владислава Семёнова. Они сдали положительные тесты на COVID-19 и не смогут выступить в Пекине.