Коронавирус у Васнецовой и Трегубова, жалоба Самуэльссона и петиция Ягудина: о чём говорят за четыре дня до Игр в Пекине

Российская делегация в Пекине лишилась уже троих спортсменов из-за коронавируса: биатлонистки Валерии Васнецовой и скелетонистов Никиты Трегубова и Владислава Семёнова. Организаторы Игр опровергли слухи о возможных манипуляциях с тестами на COVID-19. Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пожаловался на холод в комнатах в Олимпийской деревне. А олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин запустил петицию с требованием вернуть сборной России возможность выступать под собственными флагом и гимном. О чём говорят за четыре дня до начала Игр в Пекине — в материале RT.

Потери сборной России

За несколько дней до начала Олимпийских игр сборная России осталась без троих спортсменов: биатлонистки Валерии Васнецовой и скелетонистов Никиты Трегубова и Владислава Семёнова. Они сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут выступить в Пекине.

Особенно обидно за молодую уроженку Удмуртии, которая готовилась к своим дебютным Играм. В воскресенье, 30 января, появилась информация о болезни девушки и о том, что в составе её заменит Евгения Буртасова. Позже Васнецова подтвердила это.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Валерия в Instagram.

Согласно правилам, после сдачи двух положительных тестов на COVID-19 биатлонистка отправилась в карантинный отель. Причём в её случае речь не идёт о бессимптомном течении болезни. По словам пресс-атташе СБР Сергея Аверьянова, россиянка чувствует себя удовлетворительно, «скачет температура».

К счастью, Буртасова оказалась готова к поездке в Китай. На прошлой неделе она удачно выступила на чемпионате Европы, выиграв индивидуальную гонку и сингл-микст в паре с Антоном Бабиковым. Остаётся надеяться, что у Евгении не возникнет проблем с документами. Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что спортсменке как раз оформляют все бумаги, и прилететь в Пекин она должна либо 2 февраля, либо 5-го.

К сожалению, нельзя исключать возникновения аналогичных проблем и у мужчин. Как заверил наставник команды Юрий Каминский, на этот случай Бабиков готов к замене, и у него уже есть аккредитация. Не обошёл коронавирус стороной и тренерский штаб. По прилёту в Пекин положительный тест сдал Сергей Башкиров. К счастью, второй оказался отрицательным, и специалист вернулся к работе.

А вот сборная России по скелетону понесла сразу две потери в лице Трегубова и Семёнова. Особенно болезненным может стать отсутствие Никиты, который четыре года назад завоевал серебро на Играх в Пхёнчхане. В последнем сезоне Кубка мира он не блистал: ни разу не попал в первую тройку, но в общем зачёте разместился выше всех из соотечественников — на четвёртом месте и мог показать в Пекине хороший результат.

COVID-19 у спортсмена был диагностирован ещё 25 января перед вылетом в Китай, и он не терял надежды на лучшее. По признанию скелетониста, он специально снял квартиру и регулярно сдавал тесты.

«Я болею практически бессимптомно. Соревнования ещё нескоро. Надеюсь, у меня есть шансы попасть, если меня не снимут... Можно вылететь любого числа — главное сдать два отрицательных теста до Китая. Насколько мне известно, важно будет семь дней карантина пересидеть там», — объяснял Трегубов «Спорт-Экспресс».

Немного в другую ситуацию попал Семёнов, который выдержал весь карантин в Сочи, но по возвращении в Москву всё равно сдал положительные тесты. В составе команды заболевших заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов, которые и помыслить не могли о выступлении на Олимпиаде. Первый признался, что поверит в произошедшее только, когда прилетит в Пекин. Второй тоже не сразу смог успокоиться после получения таких новостей.

«Ещё сутки назад у меня даже не было мыслей, что выступлю на Олимпиаде. Даже не было никакой надежды: я и не мог подумать, что кто-то так слетит. Мне предоставили шанс, и его надо использовать», — приводит слова Романова «Р-Спорт».

Пострадали от коронавируса и фигуристы. Точно пропустит Олимпийские игры Михаил Коляда, которого заменил Евгений Семененко. Однако на составе сборной на командный турнир рокировка, вероятно, не скажется. По информации тренера Виктории Буцаевой, Россию как в короткой, так и в произвольной программах может представить Марк Кондратюк.

«Если Марку доверят обе программы, значит, верят в него. Думаю, это решение пройдёт в совокупности со Светланой Владимировной Соколовской — она тоже чётко понимает, как Марку откатать две коротких и две произвольных с учётом личного турнира», — заявила специалист в интервью «Матч ТВ».

А вот наставник Кондратюка Светлана Соколовская заявила, что пока не обладает такой информацией, но состав должны объявить 1 февраля.

Ухудшение ситуации с коронавирусом

Тем временем, в олимпийском Пекине у прибывающих в страну ежедневно выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. Так, 28 января положительный тест сдали 36 человек (как в аэропорту, так и в закрытой зоне), 29 числа — 34 гостя Игр, а 30 января — 37 человек.

В самой столице в воскресенье выявили 20 заболевших коронавирусом — максимальный показатель за последние 18 месяцев. Чтобы избежать распространения COVID-19, власти ввели локдаун в отдельных районах. Около 2 млн человек пройдут тестирование.

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Некоторые спортсмены вообще сомневаются в целесообразности проведения Олимпиады в срок. Например, по мнению норвежского биатлониста Ветле Шосты Кристиансена в этом году организовывать её преждевременно, поскольку ситуация с COVID-19 только ухудшилась. По его словам, атлеты будто попали в лотерею, проиграть в которой рискует каждый.

Порой процедура тестирования действительно напоминает «русскую рулетку». Так, шведский лыжник Лео Юханссон заболел коронавирусом две недели назад, успел выздороветь и сдать шесть отрицательных тестов. Однако по прилёту в Пекин анализ скандинава дал положительный результат.

Неудивительно, что в сложившейся ситуации некоторые болельщики заподозрили хозяев в манипуляциях. Якобы они могут намеренно выводить из строя сильных соперников. Глава медицинской экспертной панели Олимпийских игр Брайан Макклоски объяснил, что это невозможно.

«Мы никогда на такое бы не пошли. ПЦР-тест, который мы применяем, отвечает стандартам ВОЗ, международным стандартам, он признан медицинскими экспертами как из-за границы, так и внутри Китая», — приводит слова специалиста ТАСС.

Впрочем, некоторые делегации умудряются терять людей по причинам, далёким от коронавируса. Например, в сборной Канады по хоккею за несколько дней до начала ОИ произошла вынужденная смена тренера. Наставник «кленовых листьев» Клод Жюльен был вынужден отказаться от поездки в Поднебесную, поскольку сломал рёбра во время мероприятия по тимбилдингу. Сообщается, что специалист неудачно упал на лёд. Место опытного коллеги займёт его 37-летний помощник Джереми Коллитон, который в ноябре был уволен из клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

Условия проживания в олимпийской деревне

Те гости, которые успешно добрались до Пекина, активно делятся своими впечатлениями от Олимпийской деревни. Быстро выяснилось, что условия проживания в ней довольно комфортные. Однако имеется и один серьёзный недостаток — холод в номерах. Первым на него пожаловался шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, по словам которого, ночью температура в его комнате опускалась до +12 °C. Поддержал спортсмена тренер сборной России Сергей Башкиров. Проблема была решена оперативно — организаторы принесли всем желающим обогреватели.

В основном же в их сторону следуют только комплименты. Так, наставник национальной команды по санному спорту Сергей Чудинов остался приятно удивлён гостеприимству персонала.

«Они с тобой по двести раз здороваются вне зависимости от того, видели ли тебя раньше. Никакого дискомфорта в номерах мы не испытываем, в комнатах тепло, даже форточки иногда открываем», — цитирует специалиста ТАСС.

Лыжница Юлия Ступак опубликовала видео из столовой. По нему можно понять, что спортсмены вынуждены рассаживаться по одиночке, а столы с трёх сторон огорожены высокими пластиковыми стёклами. Сделано это для того, чтобы максимально обезопасить людей от заражения.

Что касается непосредственно меню, оно тоже не вызывает нареканий. По признанию чешской фигуристки Елизаветы Жук, в нём содержится всё, что необходимо атлетам.

«У нас примерно одинаковый набор на завтрак, обед и ужин. Есть всё, что нужно для спортсменов. Салатный бар, рыба типа тунца, бар с фруктами. Рис, запечённые овощи, супы — можно выбирать по своему вкусу», — поделилась девушка.

Демарш делегации Тайваня

К сожалению, ни одна Олимпиада в последнее время не обходится без политических скандалов. Не стали исключением и Игры в Пекине. От участия в церемониях открытия и закрытия отказалась команда Тайваня. Дело в том, что хозяева потребовали от представителей частично признанного государства выступать под названием «сборная Китайского Тайбэя», с чем гости не согласились.

При этом официально выходить на старт как «Тайвань» спортсмены из этой страны не вправе, поскольку большинством государств она всё же не признана. Остаётся добавить, что в указанную делегацию вошло 15 атлетов.

Российские спортсмены, как известно, приедут на ОИ под флагом Олимпийского комитета России. Также в их честь не будет звучать гимн страны. Болельщики успели смириться с этим, однако нашлись и те, кто пытается оспорить санкции. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити фигурист Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть команде возможность выступать под собственными флагом и гимном.

«На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости! Эта петиция, если и не дойдёт до WADA, точно попадётся на глаза тем, кому не безразлична судьба России на международной спортивной арене», — объяснил Ягудин в Instagram.

По его мнению, сами спортсмены мечтают о том, чтобы санкции, наконец, были сняты.

«Не скрою, что, хотя с моего личного выступления на Олимпиаде прошло много лет, я чётко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль — главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения», — добавил Ягудин.