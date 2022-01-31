Щербакова показала, как проводит каждое утро на сборах в Красноярске перед стартом ОИ
- РИА Новости
17-летняя ученица Этери Тутберидзе опубликовала в своём Instagram видео, где показано, как она рано утром идёт сдавать тест на коронавирус, затем отправляется на завтрак, после чего едет на тренировку.
«Утренняя рутина спортсменов перед тренировками на сборе в Красноярске. Уже и забыли, что когда-то было по-другому», — подписала ролик Щербакова.
Сборная России по фигурному катанию вылетит на игры 1 февраля.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом на ОИ в Пекине.