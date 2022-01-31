Щербакова показала, как проводит каждое утро на сборах в Красноярске перед стартом ОИ

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Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова продемонстрировала, как проводит каждое утро перед тренировками на сборах в Красноярске в преддверии Олимпийских игр в Пекине.
Щербакова показала, как проводит каждое утро на сборах в Красноярске перед стартом ОИ
  • РИА Новости

17-летняя ученица Этери Тутберидзе опубликовала в своём Instagram видео, где показано, как она рано утром идёт сдавать тест на коронавирус, затем отправляется на завтрак, после чего едет на тренировку.

«Утренняя рутина спортсменов перед тренировками на сборе в Красноярске. Уже и забыли, что когда-то было по-другому», — подписала ролик Щербакова.

Сборная России по фигурному катанию вылетит на игры 1 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом на ОИ в Пекине.

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