Щербакова показала, как проводит каждое утро на сборах в Красноярске перед стартом ОИ

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова продемонстрировала, как проводит каждое утро перед тренировками на сборах в Красноярске в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

17-летняя ученица Этери Тутберидзе опубликовала в своём Instagram видео, где показано, как она рано утром идёт сдавать тест на коронавирус, затем отправляется на завтрак, после чего едет на тренировку.

«Утренняя рутина спортсменов перед тренировками на сборе в Красноярске. Уже и забыли, что когда-то было по-другому», — подписала ролик Щербакова.

Сборная России по фигурному катанию вылетит на игры 1 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом на ОИ в Пекине.