Все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом на ОИ в Пекине

Тесты всех членов олимпийской сборной России по фигурному катанию, находящихся в данный момент на сборах в Красноярске, дали отрицательный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Уже 1 февраля сборная России вылетит в Пекин. Первые тренировки фигуристы проведут на следующий день.

В мужском одиночном катании от России на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко. У женщин — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревновании танцевальных дуэтов — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее Буянова заявила, что у российских фигуристок стальной характер.