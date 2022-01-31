Шашилов рассказал, когда биатлонистка Буртасова прилетит на Олимпиаду в Пекин

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, когда Евгения Буртасова прилетит в Пекин для участия в Олимпийских играх.

«Буртасова прилетит в Пекин либо 2, либо 5 февраля», — цитирует Шашилова РИА Новости.

Буртасова заменит на Играх Валерию Васнецову, которая заболела коронавирусом.

Напомним, что на минувшем чемпионате Европы Буртасова завоевала две золотые медали — в индивидуальной гонке и в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Шашилов назвал изумительным олимпийский биатлонный комплекс в Китае.