Украинский фигурист по-английски отвечал на вопросы российских журналистов на ОИ в Пекине

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Украинский фигурист Иван Шмуратко на английском языке отвечал на вопросы российских журналистов перед стартом Олимпиады в Пекине.
Украинский фигурист по-английски отвечал на вопросы российских журналистов на ОИ в Пекине
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Как сообщает «Матч ТВ», представители прессы уточнили у спортсмена, на каком языке он хочет вести беседу. Шмуратко заявил, что говорить будет по-английски.

Корреспондент российского канала задал ему вопрос на русском языке — фигурист ответил на английском. При этом у него уточнили относительно рекомендаций по поводу общения на русском языке.

«Всё, что я могу, — это делать мою работу здесь», — подчеркнул Шмуратко.

Напомним, 24 января министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира на ОИ-2022.

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