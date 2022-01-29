Российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира на ОИ-2022

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Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира на ОИ-2022
  • РИА Новости

По информации Twitter-аккаунта «Двукратн(4)ая олЕмпийская чемпионка мира», зоны российской и украинской команды находятся рядом. 

Напомним, 24 января министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах.

Ранее Попова заявила, что этот небинарный фигурист — офигенный фигурист на самом деле.

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