Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

По информации Twitter-аккаунта «Двукратн(4)ая олЕмпийская чемпионка мира», зоны российской и украинской команды находятся рядом.

Напомним, 24 января министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах.

Ранее Попова заявила, что этот небинарный фигурист — офигенный фигурист на самом деле.