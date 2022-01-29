Попова: этот небинарный фигурист — офигенный фигурист на самом деле

Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова высказалась об американском фигуристе Тимоти Ледюке, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

«Этот небинарный фигурист — офигенный вообще фигурист на самом деле. Как фигурист, как исполнитель, как катальщик. Если он себя так идентифицирует, если он себя так чувствует, то он имеет право называть себя, как хочет», — цитирует Попову Eurosport.

Тимоти Ледюк выиграл чемпионат США в паре с Эшли Кэйн-Гриббл и выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он станет первым небинарным спортсменом на турнире. Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

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