Среди прибывших на ОИ в Пекин выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусом

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Среди прибывших 30 января в Пекин спортсменов и официальных лиц было выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусом.
Среди прибывших на ОИ в Пекин выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусом
  • AP

Как сообщает оргкомитет соревнований, 30 января в Китай прибыли 1252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лица и 630 человек — «представители других заинтересованных сторон». По итогам ПЦР-тестирования спортсменов в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни было выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусом, 12 — среди атлетов и официальных лиц, 25 — среди представителей других заинтересованных сторон.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что среди прибывших на ОИ в Пекин выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.

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