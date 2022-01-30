Среди прибывших на ОИ в Пекин выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом

Среди прибывших 29 января в Пекин спортсменов и официальных лиц было выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом информирует официальный сайт оргкомитета соревнований. 29 января в Пекин прибыли 857 человек, среди которых 355 спортсменов и официальных лиц, а также 502 человека — «представители других заинтересованных сторон». По результатам ПЦР-тестирования было выявлено 34 новых случая заболевания, среди которых 16 — среди спортсменов и официальных лиц. Остальные 18 случаев зафиксированы среди представителей заинтересованных сторон.

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