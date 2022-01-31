Тренер сборной России Бородавко и лыжник Терентьев вылетят на Олимпиаду 4 февраля

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда старший тренер сборной России Юрий Бородавко и лыжник Александр Терентьев вылетят на Олимпийские игры в Пекин.
Тренер сборной России Бородавко и лыжник Терентьев вылетят на Олимпиаду 4 февраля
  • РИА Новости

«У Саши небольшая травма, они остались в Италии. Тесты отрицательные, 4 февраля они вылетают из Милана в Пекин», — цитирует Вяльбе ТАСС.

В этом сезоне 22-летний Терентьев выигрывал спринт на этапе Кубка мира в финской Руке и возглавляет молодёжный зачёт КМ.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что среди прибывших на ОИ в Пекин выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусом.

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