Герой хоккейного финала, лыжная суперзвезда и уроженец США: кто мог бы стать знаменосцем сборной России в Пекине

Через неделю в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В сборной России пока не объявили тех, кто понесёт флаг во время парада наций на стадионе в китайской столице. По разным критериям этой чести могли бы удостоиться хоккеист Никита Гусев, лыжник Александр Большунов, скелетонист Александр Третьяков, сноубордист Вик Уайлд и шорт-трекист Семён Елистратов. О главных кандидатах в знаменосцы — в материале RT.

Четыре года назад сборной России не разрешили заявить знаменосца на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Флаг на параде наций нёс волонтёр, в то время как другие страны по традиции делегировали на эту роль своих спортсменов, добившихся экстраординарных достижений. Теперь ограничений нет, и у национальной команды есть возможность отдать должное тому, кто был лишён этого шанса.

5. Никита Гусев и Наталья Воронина

Идеальной кандидатурой здесь видится Никита Гусев. Из тех, кто ярче всех себя проявил в Южной Корее, только он остался в строю и снова будет бороться за золотые медали. Форвард СКА с отрывом стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира, а в финале с Германией набрал четыре очка. Именно он сравнял счёт на последней минуте третьего периода в меньшинстве, а затем в овертайме отпасовал под победный бросок Кириллу Капризову. Сейчас Гусев переживает не лучший период в клубной карьере, но в сборной в него по-прежнему верят.

Как и на Олимпиаде в Токио, нести флаг на церемонии открытия смогут двое. Если подбирать напарницу Гусеву по такому же критерию, то остановить выбор можно на конькобежке Наталье Ворониной. Её бронза в забеге на 5000 метров стала настоящей сенсацией и лучшим результатом в российской истории. К слову, на этой дистанции она — действующая рекордсменка мира.

4. Александр Большунов и Наталья Непряева

Нести флаг сборной может и самый популярный на данный момент спортсмен. Под это определение подходят сразу несколько фигуристов, но рассматривать их на роль знаменосцев всерьёз нельзя из-за плотного графика соревнований. А следующим после них по списку безо всяких сомнений идёт Александр Большунов.

Четыре года назад он стал настоящим спасителем лыжной сборной России. Тогда казалось, что после отстранения Сергея Устюгова молодая команда выступит совсем бесславно, но вчерашний юниор проявил себя во всей красе. После каждого выхода на старт он оказывался на пьедестале почёта и выиграл сразу четыре медали. С тех пор он только укрепился в статусе одной из главных звёзд не только в своей стране, но и в мире.

Из девушек соблюдать баланс популярности и высоких результатов помимо фигуристок удаётся разве что коллеге Большунова — Наталье Непряевой. За четыре года она прошла путь от бронзового призёра Пхёнчхана в командном спринте до победителя «Тур де Ски» и лидера Кубка мира. Правда, помешать попасть на церемонию открытия ей может участие в скиатлоне, который запланирован на следующий день.

3. Вик Уайлд и София Надыршина

Выбор знаменосца может нести в себе и политический подтекст. В таком случае идеальной окажется кандидатура Вика Уайлда. Восемь лет назад он стал самым популярным американцем в России, когда выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В Пекин женатый на Алёне Заварзиной сноубордист прилетит в качестве самого титулованного спортсмена в составе команды ОКР.

Сегодня отношения между двумя родными для Уайлда странами переживают не лучшие времена, но Олимпийские игры всегда считались событием, которое способно примирять целые народы. Появление уроженца городка Уайт Салмон на стадионе «Птичье гнездо» с флагом сборной может стать символическим призывом к снятию напряжённости.

В российской команде есть и спортсменка с американскими корнями. Это фигуристка Диана Дэвис, родившаяся в Лас-Вегасе, но выступающая за родную страну своей матери Этери Тутберидзе. Правда, на роль знаменосца она всё-таки не подходит — больших успехов Дэвис пока не добилась. Именно поэтому, куда логичнее в пару в Уайлду поставить его коллегу по виду спорта Софию Надыршину, действующую чемпионку мира по сноуборду в параллельном слаломе.

2. Александр Третьяков и Елена Никитина

Ещё один дуэт, объединённый не только видом спорта, но и схожей судьбой, могут составить скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Четыре года назад их лишили возможности подняться на пьедестал почёта, что обоим с разной долей успеха удалось до того в Сочи в 2014 году. Международный олимпийский комитет, жёстко регулируя состав российской сборной, исключил обоих спортсменов по причинам, которые так и не были озвучены. До этого в отношении Третьякова и Никитиной шло разбирательство по возможному нарушению антидопинговых правил, но оба были полностью оправданы.

Скелетонисты по сей день одни из лучших в своём деле и в Пекине будут снова претендовать на медали.

1. Семён Елистратов и Татьяна Иванова

Наконец, нести флаг своей сборной могут и те, кто уже много лет служит своему виду спорта и в одиночку олицетворяет его. Например, шорт-трекист Семён Елистратов. Он начинал выступать на Олимпийских играх в 2010 году, когда бег на коньках в хоккейной коробке ещё считался для россиян бесперспективным занятием.

Но при его непосредственном участии шорт-трек обрёл в стране новую жизнь. Елистратов хоть и не стал таким же титулованным, как шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, но тоже добился значимых успехов, выиграв в последний раз личную бронзу в Пхёнчхане. В 31 год Елистратов продолжает выступать так, что многие более молодые спортсмены могут только завидовать.

Саночница Татьяна Иванова отчасти повторяет его судьбу. Она тоже впервые выступала на Олимпиаде в 2010-м, смогла впервые за долгие годы обратить внимание болельщиков на свой вид спорта и сенсационно поднималась на олимпийский пьедестал. Правда, Игры в Пекине будут для Ивановой третьими в карьере, а не четвёртыми. Она, как и Третьяков с Никитиной, пропустила соревнования в Южной Корее (причины также не были названы), что только добавляет ей шансов стать знаменосцем.