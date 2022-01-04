Покорительница хрустальной горы: Непряева первой из российских лыжниц выиграла «Тур де Ски»

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей многодневку «Тур де Ски». В заключительном коньковом масс-старте с подъёмом в гору Альпе Чермис спортсменка финишировала четвёртой. Это не помешало ей сохранить лидерство в общем зачёте по итогам шести этапов.

Если когда-нибудь о Наталье Непряевой снимут фильм, масс-старт коньком в гору станет, возможно, центральной частью этого сценария. Гонка в гору — самая интересная часть «Тур де Ски», со стороны — так просто космос. Хотя для тех, кто внутри, это ад.

Наверное кто-то недоверчиво пожмёт плечами: в чём интрига, когда запас огромен и превышает одну минуту, и главное — это просто удержать его? Не на самой длинной дистанции, к тому же? Но гора меняет всё. Здесь каждый километр как нескончаемый марафон. Разделите 72 секунды преимущества на 10, и станет понятно, что не так уж солиден подобный гандикап. Особенно у женщин, которые гораздо больше подвластны эмоциям, чем гонщики-мужчины, и имеют обыкновение сломя голову бросаться в авантюру, вообще не задумываясь о том, чем всё это может закончиться. И, кстати, если вспомнить «Тур де Ски» годичной давности и точно такую же заключительную гонку, в ней Непряева проиграла шведке Эббе Андерссон минуту и 39 секунд.

Синопсис самой гонки, если выражаться кинематографическим языком, был примитивен: Андерссон, норвежка Хейди Венг и финка Криста Пярмякоски чуть ли не с самого старта начали убегать вперёд, а Непряева старалась держаться за ними. Сначала — вплотную, потом стала отставать, но не сильно: на отсечке в 7,5 км разница между Натальей и норвежско-шведско-финским трио составила 9,8 секунды, но это был тот самый рубеж, за которым следовала наиболее кровожадная часть дистанции: наиболее крутой, почти 30-градусный подъём.

С кинематографической точки зрения, кстати, было очень непредусмотрительным решением изменить формат заключительной гонки «Тур де Ски» — сделать её масс-стартом, а не гонкой преследования. Спорт, как никакое другое занятие, умеет создавать героев, но героика — это когда ты бежишь впереди, не позволяя тем, кто за спиной, догнать тебя, разорвать, уничтожить.

Принято считать, что жёлтая майка лидера окрыляет спортсмена, добавляя ему уверенности, но на самом деле она гораздо чаще превращается в дополнительный груз. Потому что лидер — это ориентир, потенциальная добыча. Звучит жестоко? Возможно. Но ведь и лидеру приходится постоянно быть жестоким — по отношению к себе.

Президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе расплакалась после моих поздравлений: «Не поверите, я мечтала об этой победе 11 лет, с того самого момента, как пришла работать в федерацию».

Знала ли великая лыжница, что её мечту осуществит именно Непряева? Скорее всего, нет. На Играх в Пхёнчхане, где Наталья завоевала бронзу, она была всего лишь одной спортсменкой из эстафетной четвёрки. Год спустя на чемпионате мира в Зеефельде случилась первая индивидуальная бронза и ещё одна — в эстафете, и как раз там тренер Непряевой Юрий Бородавко вспоминал, как Наташу распоряжением президента федерации убрали из группы Маркуса Крамера. Как она плакала, попав к Бородавко, считая, что нагрузки, которые предложил ей новый тренер, запредельны, и их невозможно выдержать.

Но как-то вработалась, научилась более грамотно распределять силы на дистанциях, браться за то, что никогда не считалось её коньком (как тот «бронзовый» скиатлон в Зеефельде). И как-то уже не приходилось удивляться, когда год назад Наташа выиграла серебро чемпионата мира в эстафете всего через месяц после довольно сложного перелома руки.

Собственно, её победа в «Тур де Ски» случилась тоже во многом вопреки. Можно вспомнить, как из-за внезапно заболевшего горла Наталья чуть было не приняла решения вообще отказаться от многодневки, но осталась — уговорил Александр Легков.

В понедельник после победы в классическом масс-старте Непряева сказала, что считает горы Валь-ди-Фьемме очень счастливым для себя местом, начиная с юниорского чемпионата мира 2014 года (там Наталья выиграла 5 км классикой). Что здесь у нее всё получается. Почти всегда.

Могло ли у неё не получиться в заключительной гонке? Наверное, да. Более того, если бы Наташа упустила главный приз «Тура» — хрустальную пирамиду с почти отвесными склонами, это точно не выглядело бы трагедией. Мы бы, наверное, просто на разные лады повторяли слова Вяльбе о том, что гора – это сложная история, где можно проиграть всё на заключительных четырёх сотнях метров. Что конёк в гору — это вообще не «конёк» Непряевой, потому что она очень мышечная спортсменка, достаточно тяжёлая для подобных испытаний…

А сейчас вроде и слов-то подходящих не находится. Подвиг? Безусловно. Нечеловеческое преодоление? Тоже. Не случайно сама Наташа сказала после финиша:

«Очень тяжёлая гонка, самая тяжёлая в сезоне. Если честно, я не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли по всей горе. Примерно 15-20 секунд держала (отставания от лидеров), старалась не упускать из виду спины. Просто идти и контролировать. Но последние метры ехала просто на автопилоте…»

Но главное всё же заключается не в достигнутой исторической победе. А в том, что, по словам самой спортсменки, она только набирает форму, предпочитая делать это через старты. И «Тур де Ски» в этом отношении — всего лишь этап подготовки к главному старту.