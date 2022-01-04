Нортуг: буду очень удивлён, если Непряева не выиграет «Тур де Ски»

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Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг поделился ожиданиями от последней женской лыжной гонки в рамках многодневки «Тур де Ски».
Нортуг: буду очень удивлён, если Непряева не выиграет «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Победит Непряева. Она прибавила в этом сезоне. Я буду очень удивлён, если она не справится», — цитирует Нортуга  Expressen.

По его мнению, единственной угрозой для Непряевой является возможная погоня за победой в последнем масс-старте в гору.

«Но ей необязательно побеждать в этой гонке. Надеюсь, русские тренеры заставят её это осознать», — добавил Нортуг.

Непряева лидирует перед решающей гонкой на 10 км, которая состоится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в 13:30 мск. Отрыв россиянки от ближайшей преследовательницы — шведки Эббы Андерссон — составляет 1 минуту 12 секунд. 

Ранее финская лыжница Криста Пярмякоски раскритиковала формат финальной гонки «Тур де Ски».

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