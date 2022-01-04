Финская лыжница Пярмякоски раскритиковала формат финальной гонки «Тур де Ски»

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Четырёхкратная призёрка Олимпийских игр финская лыжница Криста Пярмякоски подвергла критике формат финальной гонки на многодневке «Тур де Ски».
Финская лыжница Пярмякоски раскритиковала формат финальной гонки «Тур де Ски»
  • © AP Photo/Giovanni Auletta

В этом году третий раз подряд лыжники побегут в гору в решающей гонке, а победитель многодневки станет известен только после финиша большей части спортсменов.

«Это неудобно. Как для болельщиков на трассе, так и для зрителей. Раньше было намного проще следить за итоговым результатом», — цитирует Пярмякоски Expressen.

По её словам, формат с гонкой преследования в конце «Тур де Ски» был лучше, а в масс-старте все начинают гонку в толпе, из-за чего можно поломать палку, что повлияет на ход.

«Надеюсь, формат поменяется и вернётся к тому, что было раньше», — добавила финская лыжница.

Ранее в ФЛГР дали совет Наталье Непряевой перед финальной гонкой «Тур де Ски».

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