В ФЛГР дали совет Непряевой перед финальной гонкой «Тур де Ски»

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления Натальи Непряевой в финальной гонке многодневки «Тур де Ски».
В ФЛГР дали совет Непряевой перед финальной гонкой «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Ей нужно спокойно переночевать, восстановить силы, не думать ни о чём и выдать всё по плану, постараться разложить все свои силы, удержать преимущество. Думаю, она это может, знает, как себя вести именно в тех ситуациях, так как это не первая её победа», — цитирует Крянина ТАСС. 

Непряева лидирует перед решающей гонкой на 10 км, которая состоится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в 13:30 мск. Отрыв россиянки от ближайшей преследовательницы шведки Эббы Андерссон составляет 1 минуту 12 секунд. 

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо допустил, что россиянин Александр Большунов может отыграть отрыв от него на «Тур де Ски».

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