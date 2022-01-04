Клебо допускает, что Большунов может отыграть отрыв от него на «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что отрыв от россиянина Александра Большунова ещё не гарантирует ему победы по итогам многодневки «Тур де Ски».

«Если все сложится как надо, две минуты можно отыграть быстро, поэтому завтра мы тоже должны сделать всё правильно», — приводит слова Клебо NRK.

При этом он отметил, что чувствует, как улучшается его форма.

«Будет здорово вернуться домой и перезарядиться в преддверии Олимпийских игр», — подчеркнул спортсмен.

«Тур де Ски» завершится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой на 10 км. Общее отставание Большунова от Клебо составляет 2 минуты. 

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов и Наталья Непряева намерены принять участие в предолимпийских этапах Кубка мира.

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