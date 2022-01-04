Бородавко: Большунов и Непряева планируют участвовать в предолимпийских этапах КМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов и Наталья Непряева намерены принять участие в предолимпийских этапах Кубка мира.

«5 января мы переезжаем прямо в Ле Рус. Будем жить там на высоте 1100 м, тренироваться на трассах Кубка мира. Пока планируем участие в этих этапах всей группы», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Тренер подчеркнул, что главной задачей на данный момент является набрать оптимальную форму перед зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине. Поэтому всё будет зависеть от состояния лыжников.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Перед стартом Олимпиады состоятся два этапа Кубка мира во французском местечке Ле Рус (14—16 января) и словенской Планице (22—23 января).

Ранее Бородавко прокомментировал отказ от участия Александра Терентьева в последнем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).