Бородавко — о снятии Терентьева с «Тур де Ски»: решили не усугублять его состояние

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отказ от участия Александра Терентьева в последнем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Видно, что Саша устал, гонки тяжёлые, тем более завтрашний подъём в гору был бы очень сильным испытанием. Поэтому, чтобы не усугублять такое состояние, приняли решение, что он не будет завтра стартовать. Сохраним его силы на будущее», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Терентьев 3 января принял решение отказаться от участия в заключительной гонке «Тур де Ски».

22-летний лыжник из Нарьян-Мара в сезоне-2021/22 одержал первую победу в карьере на этапе Кубка мира, выиграв в спринте классическим стилем в финской Руке.

Заключительная гонка «Тур де Ски» — масс-старт свободным стилем на 10 км — пройдёт 4 января.

Ранее Терентьев прокомментировал своё падение в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).