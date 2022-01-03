Терентьев не примет участия в заключительной гонке «Тур де Ски»

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Россиянин Александр Терентьев принял решение отказаться от участия в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Терентьев не примет участия в заключительной гонке «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«К сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем всё хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа», — написал Терентьев в своём Instagram.

22-летний лыжник из Нарьян-Мара в сезоне-2021/22 одержал первую победу в карьере на этапе Кубка мира, выиграв в спринте классическим стилем в финской Руке.

Заключительная гонка «Тур де Ски» — масс-старт свободным стилем на 10 км — пройдёт 4 января.

Ранее Терентьев прокомментировал своё падение в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

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