Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе

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Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё падение в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе
  • Legion-Media

«Я пошёл на спуск, на повороте Клебо пятками своих лыж дал мне по лыжам и срубил меня», — сказал Терентьев в эфире канала «Матч ТВ».

Он добавил, что команда не будет подавать протест на действия Йоханнеса Клебо. Напомним, что Терентьеву также сломали палку в четвертьфинале, но лыжник сумел выиграть забег.

В финале норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта. Клебо праздновал победу на этапе многодневки.

Ранее сообщалось, что Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски».

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