Неудавшаяся погоня Большунова и бронзовый финиш Червоткина: Клебо выиграл масс-старт и оторвался от всех на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо не оставил шансов соперникам в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км в рамках пятого этапа «Тур де Ски». Благодаря этому он практически обеспечил себе итоговую победу. Александр Большунов не сумел взять медаль из-за сломанной палки, но поднялся на вторую строчку в общем зачёте многодневки. А Алексей Червоткин в борьбе за бронзовую награду опередил Дениса Спицова.

После победы Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем российские болельщики ждали продолжения банкета в аналогичной гонке у мужчин от Александра Большунова. Из состава отечественной сборной именно чемпион мира имел наибольшие шансы на медали в этом виде.

Уроженцу Брянской области было необходимо в преддверии заключительного вторничного этапа максимально сократить отставание в общем зачёте «Тур де Ски» от норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга. Первому расположившийся на третьем месте в тотале 25-летний спортсмен уступал 1 минуту 19 секунд, зато второму — всего 16 секунд. При этом в масс-старте свободным стилем в последний день 2021-го Большунов оказался близок к победе, но остался вторым, отстав от Клебо всего на 3,4 секунды. Теперь у Александра имелась отличная возможность взять реванш.

Главные фавориты ожидаемо начали гонку не слишком быстро. И если Клебо держался неподалёку от первой тройки, то Большунов даже выпал из топ-10. Впрочем, сильно тревожить это не должно было. Александр спокойно экономил силы перед последними кругами. Главное — остальные россияне держались в группе лидеров и некоторое время даже шли впереди. Поначалу лыжников вёз за собой Денис Спицов, а затем на первую строчку вышел Алексей Червоткин. Увы, хватило его лишь на половину дистанции.

На экваторе масс-старта произошли все ключевые события. Во-первых, в отрыв ушёл сильнейший классист Ийво Нисканен. Поддержать его сумела целая группа норвежцев, из которой в конце концов выделился Клебо. Партнёры буквально подтянули соотечественника к финну. Трёхкратный чемпион мира спокойно устроился за спиной у конкурента.

К сожалению, Большунов в тот самый миг, когда Нисканен начал протяжку, столкнулся с серьёзной проблемой. Россиянин умудрился сломать палку на подъёме. Кто-то из оппонентов задел её. Несмотря на то что члены отечественной команды сработали максимально оперативно, некоторое время на замену предмета амуниции ушло. Пока конкуренты уходили в отрыв, наш спортсмен терял драгоценные секунды.

К чести уроженца Брянской области, он сделал всё, чтобы догнать беглецов. На четвёртом круге лыжник предпринял невероятное ускорение и практически достал Нисканена и Клебо. На отметке 11,0 км его отставание составляло всего 6,2 секунды. Казалось, ещё один рывок — и Большунов включится в борьбу.

Увы, он потерял слишком много сил и постепенно начал сдавать. Не помогла и помощь Спицова, который удержался в первой пятёрке и пробовал возглавить группу преследования. Из этого ничего не вышло. Отставание в дальнейшем только росло. А Дидрик Тёнсет, разумеется, не стремился работать заодно с россиянами.

«Большунов ни о чём не просил. Старался ему помогать. Но на равнине у меня не особо получалось. Немного поднаелся. Поэтому Червоткин объехал меня на финише», — посетовал Спицов.

А лидер общего зачёта в этот вечер оказался непобедим. Предполагалось, что норвежец будет «отдыхать» за спинами оппонентов до самого финиша, но он начал работать уже на четвёртом круге. Ничего не смог поделать с ним даже Нисканен. Финн помог Клебо убежать от преследователей, но поддержать его рывок не сумел. Так скандинав финишировал в гордом одиночестве.

Россияне тоже сумели порадовать болельщиков. Помимо Спицова и Большунова в борьбу за медали в последний момент включился Червоткин. Втроём они уехали от Тёнсета и попытались достать Нисканена, но не хватило немного дистанции. А в борьбе за серебро Алексей опередил Дениса на микроскопические 0,3 секунды. Любопытно, что обладатель бронзовой медали после финиша нашёл повод для самокритики — слишком активная работа на втором-третьем кругах.

«Пришлось выходить на своих супермаксимальных возможностях, чтобы сначала добраться до группы, которую везли Денис с Александром. А потом я понял, что нет смысла отсиживаться, нужно продолжать так же вести гонку, не сбавлять темп. Большунов? Я слышал, он меня просил, чтобы я вставал перед ним, и в спину стало идти полегче, пытался делать это, подстраивался под него, не знаю, помогло или нет», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Большунов финишировал только пятым с отставанием от победителя в 27,9 секунды. В общем зачёте он вовсе теперь уступает лидеру две минуты ровно и практически не имеет шансов на итоговую победу. Зато ему в преддверии заключительной гонки «Тур де Ски» удалось подняться на второе место в общем зачёте. Голберг масс-старт провалил и рухнул на пятую строчку. А ближайший преследователь Нисканен отстаёт от россиянина на 49 секунд.