Карлссон после столкновения с Диггинс снялась с «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с престижной многодневки «Тур де Ски» — 2022.

Об этом Expressen сообщил менеджер сборной Швеции Андерс Бистрём.

Шведка отправится домой и будет набираться сил перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине, отмечает менеджер.

Напомним, что в четвертьфинале спринта на втором этапе многодневки в немецком Оберстдорфе Карлссон сбила американку Джессику Диггинс. Результаты шведки были аннулированы, а также она получила три минуты штрафа.

Ранее Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски».