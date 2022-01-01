Карлссон после столкновения с Диггинс снялась с «Тур де Ски»
Об этом Expressen сообщил менеджер сборной Швеции Андерс Бистрём.
Шведка отправится домой и будет набираться сил перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине, отмечает менеджер.
Напомним, что в четвертьфинале спринта на втором этапе многодневки в немецком Оберстдорфе Карлссон сбила американку Джессику Диггинс. Результаты шведки были аннулированы, а также она получила три минуты штрафа.
Ранее Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски».