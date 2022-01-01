Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо ответил российскому лыжнику Александру Большунову на критику формата престижной многодневки «Тур де Ски».

«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», — цитирует Клебо Aftonbladet.

Напомним, что Большунов назвал спринт «роскошью многодневки» из-за большого преимущества для победителя.

Клебо выиграл спринт классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). В женской гонке победу праздновала россиянка Наталья Непряева.

Ранее Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.