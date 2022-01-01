Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски»

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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо ответил российскому лыжнику Александру Большунову на критику формата престижной многодневки «Тур де Ски».
Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски»
  • Legion-Media

«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», — цитирует Клебо Aftonbladet.

Напомним, что Большунов назвал спринт «роскошью многодневки» из-за большого преимущества для победителя.

Клебо выиграл спринт классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). В женской гонке победу праздновала россиянка Наталья Непряева.

Ранее Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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