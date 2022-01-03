Вторая победа подряд: Непряева выиграла масс-старт и упрочила лидерство в общем зачёте «Тур де Ски»

Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем на дистанции 10 километров в рамках пятого этапа «Тур де Ски». Российская лыжница одержала вторую победу подряд и упрочила своё лидерство в общем зачёте. Перед заключительной гонкой она оторвалась от ближайших преследовательниц Эббы Андерсон и Кертту Нисканен более чем на одну минуту.

Масс-старту в рамках пятого этапа «Тур де Ски» предстояло стать в высшей степени тактической гонкой. Валь-ди-Фьемме — культовое для лыжников место и очень непростое: здесь трижды, в 1991-м, 2003-м и 2013-м проходили чемпионаты мира, причём на первом из них одержала две личные и эстафетную победы нынешний руководитель ФЛГР Елена Вяльбе.

Сложность же всегда заключалась в особенностях местности. С одной стороны, Валь-ди Фьемме — это горы, которые, как у лыжников принято говорить, ошибок не прощают. С другой (и опять же, благодаря высоте), в этом итальянском местечке почти всегда идёт холодный, сухой и жёсткий снег, по которому лидеры идут быстро и примерно одинаково. Соответственно, стартуя толпой, гонщики оказываются в очень плотной куче по ходу дистанции и толпой же приезжают к финишу.

В таких условиях нельзя ошибаться, нельзя рисковать, поскольку любое падение способно обернуться крушением всех надежд. И нужно очень тщательно рассчитывать каждое усилие.

Возглавив после четвёртого этапа общий зачёт «Тур де Ски», Наталья Непряева попала в непростую психологическую ситуацию, когда вроде бы не стоит чрезмерно заводить себя мыслями о предстоящей гонке и стоящей на кону первой в карьере возможной грандиозной победе, но и не думать об этом становится невозможно. Сама спортсменка, отвечая на вопросы журналистов в микст-зоне Оберстдорфа, даже не пыталась лукавить на этот счёт: «Конечно, думаю, я ради этого и бегаю!»

Ну а в Валь-ди-Фьемме задача у Натальи была одна: постараться подальше убежать от наиболее опасной из соперниц — Джессики Диггинс. Несмотря на то, что классика никогда не считалась сильной стороной олимпийской чемпионки и чемпионки мира-2013 (здесь же в Валь-ди-Фьемме) в командном спринте, титулы и опыт американки говорили сами за себя.

Стартовали женщины быстро, чтобы не сказать — стремительно. Отсутствие в числе участниц Тура непобедимой норвежки Терезы Йохауг сильно украсило общую картину соперничества в том смысле, что оно стало равно-острым и крайне азартным. Первый круг начался максимально быстро: Татьяна Сорина, занимавшая после четырёх этапов четвёртое место, почти сразу ушла в глубину группы, в то время как Непряева вышла в лидеры.

«Я настраивалась на то, что темп гонки будет быстрым, но всё пошло не так с самого старта. Возможно, мы немного перемудрили с лыжами: они прекрасно работали на удержание, а вот идти по равнине оказалось очень тяжело», — расстроенно призналась Сорина после того, как финишировала десятой с отставанием в 53,1 секунды от победителя.

Это неудачное выступление опустило Татьяну на шестую позицию в общем зачете с отрывом от лидера в одну минуту и 42 сек.

В конце первого круга Непряева спокойно, не прилагая внешне никаких усилий, чтобы держаться в лидирующей шестёрке, шла своим темпом, никак не реагируя на то, что лидерами попеременно становились то финка Криста Пярмякоски, то Андерссон, то норвежка Хейди Венг. К началу второго круга разрыв между первой группой и основным пелотоном (в его глубине держались главные соперницы Непряевой по общему зачёту Диггинс и финка Кертту Нисканен) увеличился, и стало понятно: главная задача Натальи — не придумать ненужных приключений на свою голову. Это означало не рисковать, быть предельно осторожной на виражах и контролировать ситуацию, не пытаясь победить во чтобы то ни стало. Сохранять силы, но не на конкретный финиш, а на заключительный и самый важный для спортсменки день — десятикилометровую гонку свободным стилем.

На финишный круг Непряева ушла пятой, проигрывая тандему Андерссон-Венг всего 4,8 секунды.

Комментируя женский забег, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков как раз в этот момент вспомнил победу, одержанную в Валь-ди-Фьемме Никитой Крюковым в 2013-м в спринтерской гонке, и тактику, которой на том первенстве планеты прекрасно воспользовались спортсмен и его тренер Юрий Каминский. Не садиться на спуске вплотную за Петтером Нортугом, а чуть отпустить норвежца, затем накатить и как бы прошить соперника на выходе.

Непряева подсказкой не воспользовалась. Она третьей вошла со спуска в заключительный крутой поворот и пока комментаторы рассуждали о том, что Наталья имеет прекрасный шанс побороться за топ-3, вышла из этого виража лидером и рванула в подъём бегом в стиле лучших традиций Йоханнеса Клебо. Удержать этот темп шведка с норвежкой уже не сумели.

«Пыталась дёрнуться за спринтерскими бонусами. Вроде даже дёрнулась, но посчитала, что оно того не стоит, и побоялась, что мне это выйдет боком. Была готова к высокому темпу, у женщин по-другому не бывает. Хотя на последнем круге мне казалось, темп немного утих по сравнению с первыми двумя. Но это мне пошло на руку. Теперь впереди самый тяжёлый день Тура, и надо будет выдать всё, что осталось. На кону стоит титул, которого у меня еще нет», — призналась спортсменка после церемонии награждения в эфире «Матч ТВ».