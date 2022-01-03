Крянин — о победе Непряевой в масс-старте на «Тур де Ски»: провела шикарную гонку

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о золоте Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Шикарная гонка для Натальи. То, что желтая майка у нашей команды, — это самое главное. Дальше будем смотреть. У нас будет время, чтобы оценить следующую гонку и состояние спортсменов», — цитирует Крянина РИА Новости.

26-летняя лыжница из Твери преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 51,3 секунды. Серебряную награду завоевала Хейди Венг (+3,7 секунды) из Норвегии. Бронза досталась Кристе Пярмякоски (+4,8) из Финляндии.

Непряева укрепила лидерство в общем зачёте перед заключительной гонкой.

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