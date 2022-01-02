Анфиса Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в адрес норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Анфиса Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть
  • Legion-Media

«Всё как всегда, я даже не удивлена. Как только Клебо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

По её словам, ей жаль Терентьева, однако подавать протест нет смысла. При этом Резцова считает, что россиянин всё правильно сказал о Клебо.

«Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Это его отрицательное качество. Он отличный лыжник, безусловно. Но как человек — редкостный любитель поныть», — добавила Резцова.

Напомним, что Терентьев упал в полуфинале спринта, из-за чего не смог попасть в финал. А победу в итоге отпраздновал Клебо.

Ранее Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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