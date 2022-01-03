Непряева — о победе в масс-старте: Валь-ди-Фьемме — счастливое место для меня
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«Здесь очень счастливое место для меня. Не знаю, как-то получается на этой трассе. Может, очень хорошо подходят высота, рельеф. Мне нравится, как здесь работается», — цитирует РИА Новости Непряеву.
26-летняя лыжница из Твери преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 51,3 секунды. Серебряную награду завоевала Хейди Венг (+3,7 секунды) из Норвегии. Бронза досталась Кристе Пярмякоски (+4,8) из Финляндии.
Непряева укрепила лидерство в общем зачёте перед заключительной гонкой. Россиянки никогда ещё не выигрывали многодневку.
Масс-старт на 10 км свободным стилем пройдёт 4 января в Валь-ди-Фьемме.
Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о золоте Непряевой.