Непряева — о победе в масс-старте: Валь-ди-Фьемме — счастливое место для меня

Россиянка Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте классическим стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Здесь очень счастливое место для меня. Не знаю, как-то получается на этой трассе. Может, очень хорошо подходят высота, рельеф. Мне нравится, как здесь работается», — цитирует РИА Новости Непряеву.

26-летняя лыжница из Твери преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 51,3 секунды. Серебряную награду завоевала Хейди Венг (+3,7 секунды) из Норвегии. Бронза досталась Кристе Пярмякоски (+4,8) из Финляндии.

Непряева укрепила лидерство в общем зачёте перед заключительной гонкой. Россиянки никогда ещё не выигрывали многодневку.

Масс-старт на 10 км свободным стилем пройдёт 4 января в Валь-ди-Фьемме.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о золоте Непряевой.