Кершоу рассказал, при каком раскладе Большунов может выиграть «Тур де Ски»

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Чемпион мира 2011 года, канадец Девон Кершоу оценил шансы российского лыжника Александра Большунова на победу в текущем «Тур де Ски».
Кершоу рассказал, при каком раскладе Большунов может выиграть «Тур де Ски»
  • Legion-Media

«У мужчин «Тур де Ски» не получается настолько напряжённым, как у женщин. Здорово видеть, что привычный Большунов вернулся. Последние гонки получились достаточно скучными, хоть за Клебо и интересно наблюдать. Йоханнес — это художник на лыжах, и здорово, что мы своими глазами видим его величие. Однако 15 км классикой — это Нисканен против Большунова. Мне не терпится увидеть их противостояние. Голберг также в хорошей форме. Клебо твуже поборется, поскольку он в превосходной форме. Будет интересно. Что касается общего зачёта, Большунов отстаёт от Клебо на 1 минуту и 19 секунд. Думаю, что в этом году такого отрыва хватит. Но если Нисканен и Большунов ужалят Клебо в гонке классикой, то у нас будет очень яркое финальное горовосхождение. Если у Большунова перед последней гонкой будет 30 или даже 40 секунд отставания от Клебо, это победа Александра в «Туре». Так что «Тур де Ски» по-прежнему держит в напряжении», — заявил Кершоу в подкасте FasterSkier.

«Тур де Ски» завершится 4 января. Большунов является действующим победителем многодневки.

Ранее Губерниев выразил мнение, что Большунов намного опережает по уровню других российских лыжников.

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