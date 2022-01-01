Победа Непряевой, падение Терентьева и невезение Большунова: как прошёл четвёртый этап «Тур де Ски»

В рамках четвёртого этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе состоялись спринтерские гонки. У женщин победу одержала Наталья Непряева, и этот успех помог ей возглавить общий зачёт престижной многодневки. А вот решающий забег у мужчин прошёл без участия россиян. Александр Терентьев в полуфинале упал на спуске после контакта с Йоханнесом Клебо и после окончания соревнований обвинил норвежца в инциденте. А Александру Большунову не хватило 0,02 секунды, чтобы попасть в решающий забег.

Новый, 2022 год на «Тур де Ски» открывался двумя спринтами. Накануне третий этап многодневки получился для россиян достаточно успешным. Александр Большунов и Татьяна Сорина завоевали медали в масс-старте. В следующем виде отечественные болельщики ждали от лыжников новых наград. У мужчин за попадание на подиум рассчитывали побороться в первую очередь Большунов и Александр Терентьев, а у женщин — Сорина и Наталья Непряева, которая вела борьбу за промежуточное первое место в общем зачёте с Джессикой Диггинс и Кертту Нисканен.

В прологе российские девушки выступили не очень удачно — в четвертьфинал пробились лишь Непряева, Сорина и Христина Мацокина. Мужчины смотрелись куда увереннее. Терентьев показал второе время, уступив только Йоханнесу Клебо, а Большунов — пятое. Также вышли в следующую стадию Илья Семиков, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.

В четвертьфинале выбыла Мацокина, которая в начале своего заезда допустила обидное падение. Спортсменка потеряла много времени и сломала палку — о хорошем результате речи уже не шло. В похожую ситуацию попала и Диггинс. В столкновении с ней правила нарушила Фрида Карлссон. Для шведки это предупреждение стало вторым, и её дисквалифицировали. Сорина и Непряева прошли дальше.

В полуфинале россиянки стартовали в одном забеге. Наталья в фирменном стиле начала не слишком быстро, но на заключительном подъёме и в финишном створе не оставила шансов соперницам. Татьяна в упорной борьбе с Йоханной Хагстрём показала третий результат и пробилась в финал на правах лаки-лузера.

Решающий спринт заставил всех российских болельщиков серьёзно понервничать. Поначалу Непряева в борьбе с Хагстрём, Юханной Матинтало и Анамарией Лампич не стремилась форсировать события и держалась на четвёртом-пятом местах. Вслед за ней располагалась подруга по команде.

Всё снова решили последние сотни метров. В затяжной подъём Наталья отработала невероятно мощно и ушла в поворот вслед за шведкой, а на финише не оставила сопернице ни малейших шансов.

Завершив гонку, Непряева издала громкий победный крик и заключила в объятия Сорину, показавшую шестое время. Понять эмоции лыжницы можно, ведь она получила сразу несколько поводов для радости. Во-первых, возглавила общий зачёт «Тур де Ски», опережая Нисканен на 34 секунды, а Диггинс — на 38. Во-вторых, выиграла первое за год личное золото на этапах Кубка мира. Наконец, ей во второй раз в карьере удалось взять верх в спринте.

«Долгожданная победа! Эмоции переполняют. Она была важна для меня, моего морального состояния и настроя. Надеюсь, это не последний подиум. Я старалась грамотно вести себя тактически, на таком круге нереально бежать с места в карьер. Сервис сегодня сработал просто на высоте. Ощущения от жёлтой майки — вау, но это не впервые в моей карьере. Результаты в начале сезона были не те, что планировались, но сейчас ощущения возвращаются. Конечно, хотелось бы поднять большую пирамиду над головой, но не стану забегать вперёд. Просто сделаю всё, что будет в моих силах», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

А вот российские мужчины в итоге не только остались без медалей, но даже не пробились в финал. Казалось, хотя бы один представитель России должен оказаться в решающем забеге. Увы, в первый день нового года их поджидали самые разные неудачи.

В первую очередь это касается Терентьева. В четвертьфинале Александр сломал палку: после контакта с лыжей одного из соперников она вылетела из крепления, и спортсмену пришлось буквально зубами отрывать «лапку» от ладони и некоторое время ехать с одной палкой. К счастью, это произошло почти сразу после старта, и у россиянина оставалось время исправить ситуацию.

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Уроженец Нарьян-Мара продемонстрировал всю свою мощь, на заключительном подъёме рывками переместившись на первое место, а затем уверенно финишировал. Большунов спокойно выиграл свой забег, а Глеб Ретивых пробился в полуфинал со второго места. Такие результаты настраивали на оптимистичный лад.

Однако дальше всё складывалось не в пользу россиян. Большунов и Терентьев попали на главных фаворитов гонки — Клебо и его соотечественника Эрика Вальнеса. Таким образом, интригующее противостояние с норвежцами состоялось за шаг до финала.

Отечественные лыжники поначалу смотрелись очень достойно. Чемпион мира задал высокий темп и смело вышел в лидеры. Удерживать первое место ему удавалось вплоть до последнего подъёма. Терентьев же поначалу берёг силы, но ближе к финишу включился в работу. 22-летнему спортсмену удалось встать прямо за спиной у Клебо. Впереди их ждало очное сражение.

Увы, при выходе на спуск Александр допустил обидную помарку. Он чуть заехал на краешек лыжи скандинава и потерял равновесие. После этого борьба для него была закончена. Раздосадованный Терентьев с трудом сдерживал эмоции и едва не сломал палки о землю. Большунову же, к сожалению, не хватило сил на финише — он уступил и Клебо, и Вальнесу.

Оставалось надеяться на попадание в финал в качестве лаки-лузера, но и этим чаяниям не суждено было сбыться. Во втором забеге Франческо де Фабиани и Калле Хальфварссон на 0,02 секунды улучшили время россиянина. У Ретивых сил на свой заезд тоже не осталось, и он финишировал только шестым.

Финал ожидаемо прошёл под знаком полного доминирования норвежцев. Клебо одержал предсказуемую победу, опередив Вальнеса и Пола Голберга. Четвёртым стал ещё один представитель Норвегии, Эвен Нортуг. Тем обиднее было, что финал состоялся без Большунова и сильного спринтера Терентьева. Последний после окончания соревнований обвинил в своём падении оппонента.

«Я пошёл на спуск, а на повороте Клебо пятками своих лыж дал мне по лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал. Никаких протестов не будет. В четвертьфинале мне швед палку выбил из «лапки» — такое редко, но случается. Спасибо тем, кто дал мне палку достаточно быстро, я даже не успел заметить, кто это был», — заявил россиянин.