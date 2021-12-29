Погоня за лидерами: Большунов и Непряева выиграли медали на втором этапе «Тур де Ски»

В швейцарском Ленцерхайде прошли гонки с раздельного старта в рамках второго этапа «Тур де Ски». Александр Большунов стал серебряным призёром и поднялся на четвёртое место в общем зачёте, сократив отставание от Йоханнеса Клебо до 44 секунд. В женских соревнованиях Наталья Непряева взяла бронзу и поднялась на третью промежуточную позицию.

На втором этапе «Тур де Ски» участников многодневки ждали гонки с раздельного старта — 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Пройти эту дистанцию необходимо было классическим ходом, о котором организаторы Кубка мира в этом сезоне «подзабыли» на целый месяц: в последний раз коньковый стиль на лыжне был под запретом ещё во время ноябрьского этапа в Руке.

В среду, 29 декабря, в Ленцерхайде по-прежнему стояла неудобная для лыжников погода. Во время женской гонки, открывавшей программу дня, падал плотный снег, из-за которого даже видимость была неидеальной, не говоря уже о состоянии трассы. Россиянке Анастасии Рыгалиной пришлось исполнять роль укладчика лыжни: она первой вышла на старт и пробивала дорогу для тех, кто бежал сзади.

Лидеры разделки обозначились довольно рано. Шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон ещё на отметке 2,4 км, на которой распределялись бонусы в общий зачёт, выигрывали не менее семи секунд у других девушек. После этого их пути разделились. Карлссон, побеждавшая в аналогичной гонке в Руке, сбавила обороты и пропустила соотечественницу вперёд, но при этом и своего второго места она никому не отдавала.

А претенденток на него хватало. Одной из них была Татьяна Сорина. Её разгон был не самым заметным, но после бонусной отсечки она из второго десятка поднялась на третье место. Россиянка продержалась в тройке до середины дистанции, после чего её стали теснить финка Криста Пярмякоски и австрийка Тереза Штадлобер, а затем и Юлия Ступак. С учётом того что шведки всё ещё претендовали на два первых места, бороться за медаль стало уже трудно.

Ситуация поменялась, когда стартовали последние фаворитки. В группу лидеров смогли вклиниться Кертту Нисканен, чей брат Ийво является одним из сильнейших «классиков» мира, и Наталья Непряева. Финка бросилась бежать по графику Андерссон, чьё лидерство пока ещё казалось незыблемым, а россиянка нацелилась на результат Карлссон. Обе лыжницы прекрасно знали темп соперниц и могли этим пользоваться.

И обе добились своих целей, произведя настоящий фурор. Нисканен по итогам трёх четвертей дистанции находилась за Андерссон, но в итоге выиграла у неё больше 18 секунд, хотя в тот момент снег всё ещё нещадно засыпал трассу. Непряева тоже на некоторое время отошла за спины соперниц, прежде чем в полную мощь накатить на финиш. В итоге она показала третий результат, выиграв 3,5 секунды у Пярмякоски. Бронзовая медаль Непряевой стала первой личной наградой для российских лыжниц в этом сезоне. Седьмое место Ступак и восьмое Сориной тоже стоит признать успехом.

При этом гораздо важнее было то, как лыжницы расположились в общем зачёте «Тур де Ски». Непряева с 12-й позиции поднялась сразу на третью, проигрывая 35 секунд Нисканен и всего лишь шесть прошлогодней чемпионке Джессике Диггинс из США. Оказаться так высоко россиянке помогли и бонусные секунды за второе место на отсечке 2,4 км. Сорина поднялась на десятое место и оказалась вслед за Ступак, для которой этот этап «Тур де Ски» стал последним, так что Татьяна займёт её место.

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Спустя полчаса после финиша женской гонки начался мужской забег. Александр Большунов вышел на дистанцию между двумя своими главными соперниками — финном Ийво Нисканеном, уже побеждавшим в этой дисциплине в конце ноября, и лидером «Тур де Ски» норвежцем Йоханнесом Клебо. Россиянин мог ориентироваться на время одного, но сам при этом ощущал за собой чужое дыхание.

К отметке 5,8 км Нисканен и Большунов закрепились на первых двух строчках. Клебо к тому времени ещё не представлял для них большой опасности, в отличие от его многочисленных соотечественников. Из других россиян неплохо разогнались Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Денис Спицов, для которых находилось место в первой десятке.

Пройдя середину маршрута, Клебо включился в борьбу, пытаясь догнать Большунова. В результате он поднялся на промежуточное третье место. При этом россиянин словно предвидел ускорение норвежца и сам прошёл вторую половину немного мощнее. Он даже увеличил своё преимущество относительно лидера Кубка мира, так что на финише их разделили 15 секунд. О борьбе с Нисканеном речь при этом не шла — финн состязался сам с собой и ни разу за последние 10 км не переживал за своё первое место.

Последним возмутителем спокойствия в этой разделке стал норвежец Пол Голберг. Стартовав довольно поздно, он включился в погоню за Клебо и с середины дистанции стал реальной угрозой его попаданию на подиум. В итоге один норвежец отнял бронзу у другого. На пятое место поднялся Якимушкин, седьмым стал Спицов, совсем немного уступив итальянцу Франческо де Фабиани.

С учётом того, что Большунов был выше Клебо и на бонусной отсечке, для россиянина гонка сложилась очень удачно. В общем зачёте «Тур де Ски» он сократил отставание от норвежца до 44 секунд и поднялся на четвёртое место. Между ними располагаются Голберг и Нисканен. Якимушкин и Спицов поднялись в десятку, до которой им было далеко из-за неудачного спринта. Участники многодневки в следующий раз соберутся 31 декабря в Оберстдорфе, чтобы разыграть медали в масс-стартах.