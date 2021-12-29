Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой на «Тур де Ски»
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Большунов уступил только представителю Финляндии Йиво Нисканену. Замкнул тройку лучших Пол Голберг из Норвегии.
«Тур де Ски» завершится 4 января. Первый этап многодневки проходит в швейцарском Ленцерхайде, впереди у спортсменов два этапа: в немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.
Ранее сообщалось, что Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски».