Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски»
- РИА Новости
Победу одержала представительница Финляндии Кертту Нисканен, преодолевшая дистанцию за 27:04,00. Второй результат показала шведка Эбба Андерссон, отставшая от соперницы на 18,2 секунды. У Непряевой 30,5 секунды отставания от Нисканен.
Ещё одна россиянка — Юлия Ступак — стала седьмой (+48,1), а её соотечественница Татьяна Сорина — восьмой (+48,3).
Ранее Степанова ответила Вяльбе, заявившей, что она никто.