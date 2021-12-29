Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски»

Россиянка Наталья Непряева показала третий результат в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе престижной многодневки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Победу одержала представительница Финляндии Кертту Нисканен, преодолевшая дистанцию за 27:04,00. Второй результат показала шведка Эбба Андерссон, отставшая от соперницы на 18,2 секунды. У Непряевой 30,5 секунды отставания от Нисканен.

Ещё одна россиянка — Юлия Ступак — стала седьмой (+48,1), а её соотечественница Татьяна Сорина — восьмой (+48,3).

Ранее Степанова ответила Вяльбе, заявившей, что она никто.