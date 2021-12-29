Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски»

Короткая ссылка
Россиянка Наталья Непряева показала третий результат в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе престижной многодневки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски»
  • РИА Новости

Победу одержала представительница Финляндии Кертту Нисканен, преодолевшая дистанцию за 27:04,00. Второй результат показала шведка Эбба Андерссон, отставшая от соперницы на 18,2 секунды. У Непряевой 30,5 секунды отставания от Нисканен.

Ещё одна россиянка — Юлия Ступак — стала седьмой (+48,1), а её соотечественница Татьяна Сорина — восьмой (+48,3).

Ранее Степанова ответила Вяльбе, заявившей, что она никто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить