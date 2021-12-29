Степанова ответила Вяльбе, заявившей, что она никто

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Звезда — это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», — написала Степанова в своём Instagram.

Вяльбе заявила, что не считает Степанову звездой, поэтому вокруг неё не стоит плясать из-за снятия с престижной многодневки «Тур де Ски».

Время проведения турнира — с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ранее Губерниев признался, что разочарован выступлением российских лыжников в спринте на «Тур де Ски».