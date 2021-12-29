Степанова ответила Вяльбе, заявившей, что она никто
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«Звезда — это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», — написала Степанова в своём Instagram.
Вяльбе заявила, что не считает Степанову звездой, поэтому вокруг неё не стоит плясать из-за снятия с престижной многодневки «Тур де Ски».
Время проведения турнира — с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.
Ранее Губерниев признался, что разочарован выступлением российских лыжников в спринте на «Тур де Ски».