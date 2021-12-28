Губерниев признался, что разочарован выступлением российских лыжников в спринте на «Тур де Ски»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты мужского спринта на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».

«За мужиков я очень расстроен. Потенциал нашей команды позволяет надеяться на лучшее, но я ещё раз хочу сказать, что сейчас в лыжах для нас очень непростая ситуация. Нам необходимо очень сильно поработать, чтобы выиграть медаль на Олимпийских играх. У Большунова проблемы со здоровьем и неидеальная подготовка, существуют ещё вопросы. Сейчас лыжникам необхиодимо очень внимательно всё проанализировать, чтобы выйти на Олимпиаду более собранно. Я очень надеюсь на Червоткина, который демонстрирует очень хороший уровень подготовки. Убеждён, он может стать настоящим открытием Игр в Пекине. Я за него переживаю и болею персонально», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала квалификации. Александр Большунов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале.

Ранее Крянин заявил, что Большунов готовится к дистанционным гонкам.