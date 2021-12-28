Крянин: Большунов готовится к дистанционным гонкам
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«Первый старт. Гонки сейчас пойдут друг за другом. Итоги будем подводить, когда спортсмены поднимутся в гору. Возможно, Большунову не повезло сегодня. Не суперформа, да, но достойный уровень. Ребята разгонятся. Будем болеть дальше, чтобы на последнем этапе было другое преимущество. Саша готовится к дистанционным гонкам. Нужно оценивать его там. Сейчас олимпийский сезон, все делают ставки на свои сильные стороны. У Саши это дистанция», — цитирует Крянина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Чемпионат».
Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала квалификации. Александр Большунов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале.
Ранее Клебо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски».