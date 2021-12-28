Крянин: Большунов готовится к дистанционным гонкам

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин подвёл итоги спринта первого этапа многодневки «Тур де Ски».

«Первый старт. Гонки сейчас пойдут друг за другом. Итоги будем подводить, когда спортсмены поднимутся в гору. Возможно, Большунову не повезло сегодня. Не суперформа, да, но достойный уровень. Ребята разгонятся. Будем болеть дальше, чтобы на последнем этапе было другое преимущество. Саша готовится к дистанционным гонкам. Нужно оценивать его там. Сейчас олимпийский сезон, все делают ставки на свои сильные стороны. У Саши это дистанция», — цитирует Крянина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Чемпионат».

Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала квалификации. Александр Большунов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале.

Ранее Клебо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски».