Ступак завершила выступления на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак приняла решение сняться с престижной многодневки «Тур де Ски».

«Этот турнир для меня завершён. Решение было принято давно: ещё после прошлого «Тур де Ски» я решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не буду ориентироваться. По сезону я готовила к этому тренера Маркуса Крамера, говорили об этом с Еленой Валерьевной Вяльбе. Я отправляюсь к семье, ребёнку. Ближайшие десять дней проведу с ними», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Накануне Ступак выбыла в четвертьфинале спринта, а 29 декабря стала седьмой в гонке на 10 км классическим стилем.

Ранее сообщалось, что Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски».