Губерниев: я очень рад за Непряеву

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на бронзовую медаль лыжницы Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

«Бронза — это лучший результат в личной гонке у наших лыжниц. Непряева старалась, долго ждала этой медали и завоевала её. Я очень рад за неё! Сейчас Наталья выделяется на фоне всей команды. Надеюсь, она подойдёт к Олимпийским играм в шикарной форме, поборется за медали. Поскольку готовность девушек пока вызывает вопросы, тем ценнее для нас эта бронзовая награда. Я очень верю, что Непряева продолжит нас радовать своими прекрасными результатами. Она большая молодец, поздравляю её!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Первой в гонке стала представительница Финляндии Кертту Нисканен (27:04,0), а серебро завоевала Эбба Андерссон из Швеции (+18,2).

Ранее Бородавко высказался о бронзе Непряевой на «Тур де Ски».