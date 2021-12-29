Бородавко — о бронзе Непряевой на «Тур де Ски»: это радостное событие

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о бронзовой медали Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски».
Бородавко — о бронзе Непряевой на «Тур де Ски»: это радостное событие
  • РИА Новости

«Давно Непряева в индивидуальных гонках не была в призёрах, потому это радостное событие, которое придаст ей в будущем уверенность. «Тур де Ски» только начинается. В таких непростых условиях она сумела активно пройти финиш и в спринтерском рывке смогла отыграть временной разрыв. Всё идёт по плану, скажем так. Она растёт, показывает всё более хорошие результаты. Были поставлены цели, определены средства, мы должны смотреть точки роста. Наталья хорошо тренировалась на сборе в Ливиньо, и это приносит свои плоды», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Непряева в индивидуальной гонке на 10 км уступила лишь представительнице Финляндии Кертту Нисканен и Эббе Андрессон из Швеции.

Ранее сообщалось, что Непряева заняла третье место в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски».

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