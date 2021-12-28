На радость Клебо: Большунов не вышел в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»

В швейцарском Ленцерхайде стартовала гонка «Тур де Ски». На первом этапе были разыграны медали в спринте коньковым ходом. Действующий победитель многодневки Александр Большунов остановился на стадии четвертьфинала, а его соотечественники Глеб Ретивых и Александр Терентьев прошли на один раунд дальше. Лидерство в общем зачёте захватил норвежец Йоханнес Клебо.

Многодневка «Тур де Ски» в этом году получила самую короткую программу в истории — всего лишь шесть этапов. Так организаторы решили облегчить жизнь лыжникам, которым после восхождения на Альпе Чермис останется всего месяц на подготовку к Олимпиаде.

Из-за того что количество этапов сократилось, желающим заполучить «Хрустальную пирамиду» нужно было включаться в борьбу уже с первого спринта в швейцарском Ленцерхайде. Если обычно этот разминочный старт почти не влиял на общий зачёт, то сейчас участникам нельзя было терять ни секунды, иначе отыграть их будет уже почти негде, а неудача в квалификации могла вообще стать фатальной для спорщиков за титул.

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Именно это едва не произошло с Татьяной Сориной. В основную часть соревнований она пробилась с 30-м временем — пробеги она на 0,04 секунды медленнее, возвращаться на спринтерскую трассу уже бы не пришлось. Кроме неё, из россиянок преодолели отбор Наталья Непряева и Юлия Ступак, заняв 23-е и 26-е места. Все трое уступили больше шести секунд хозяйке первого этапа Надине Фендрих, выигравшей пролог. Блеснувшая в этом сезоне Вероника Степанова участия в гонке не принимала — за день до старта «Тур де Ски» она снялась из-за отравления.

У мужчин первого успеха в многодневке добился Йоханнес Клебо. В довольно непростых условиях, когда из-за тёплой погоды снег стал слишком мягким, а после девушек совсем превратился в кашу, норвежец выиграл квалификацию, да ещё и опередив ближайшего преследователя Ришара Жуве на 2,45 секунды.

Россиянам справиться с капризами природы оказалось сложнее, но те, кто должен был оказаться в топ-30, этого добились. Глеб Ретивых замкнул первую десятку, Александр Большунов расположился сразу вслед за ним, проиграв Клебо почти семь секунд. 14-е и 15-е время показали Артём Мальцев и Александр Терентьев. Пробился в плей-офф и Иван Якимушкин, для которого спринт не является профилирующей дисциплиной.

В первом же забеге на выбывание у сборной России был свой представитель. Юлия Ступак оказалась в одной шестёрке с Фендрих, прошлогодней чемпионкой Джессикой Диггинс из США и норвежкой Анне Кальво. Швейцарка была явным фаворитом, но её постигло несчастье — из-за падения она побороться за путёвки не смогла. Ступак долгое время не была заметной, но на последних 300 метрах она очень мощно ускорилась. Догнать Кальво не получилось, но с американкой борьба получилась ожесточённой. В итоге россиянке не хватило всего лишь четырёх сотых секунды, чтобы напрямую пробиться в полуфинал.

Две другие россиянки попали в одну компанию с норвежкой Тириль Венг. Непряева старалась держаться в лидирующей группе, но на спуске она буквально встала. Сразу закралась мысль, что сервисмены ошиблись с подготовкой лыж, но это оказалось не так. Непряева блестяще отработала на финише и обошла всех, кроме Венг. Сорина всё время держалась в хвосте группы и исправить своё положение не успела. Вместе с ней закончила борьбу и Ступак — в последний момент её статус лаки-лузера перешёл к другой спортсменке.

Когда стартовали мужчины, Клебо снова проявил себя во всей красе, в одну калитку выиграв свой забег. Он даже исполнил сразу после финиша победный танец, хотя до розыгрыша медалей оставалось ещё долго. Большунову же так весело после своей гонки не было. Он попытался применить тактику раннего финиша и достаточно рано вышел вперёд, но норвежцам Эвену Нортугу и Полу Гольбергу удалось его настичь, и затем и запереть в «коробочке». Как ни старался действующий чемпион «Тур де Ски», выбраться из-за их спин ему не удалось. Оставалось только надеяться на то, что удастся пройти в полуфинал по времени.

Однако этой возможности его лишили собственные соотечественники. Сначала Ретивых финишировал третьим в своём забеге, успев подключиться к борьбе на финишной прямой, а затем путёвку заработал Терентьев. Он тоже лидировал в своём забеге и под конец забега не сдержал напора двух швейцарцев Романа Фургера и Валерио Гронда. Российский лыжник от расстройства даже не стал толкаться до конца и делать разножку, но всё равно прошёл в следующий раунд. Большунов же уже почти год не может выиграть медаль в спринте, хотя раньше для него это было привычным делом.

Не пробилась в финал и Непряева. В её забеге не было избытка опасных соперниц, но у россиянки снова возникла проблема со спуском. На нём она потеряла слишком много времени, а на новый рывок сил не хватило. Хотя забег оказался быстрым, с последнего места Непряева никак не могла пройти дальше.

Ретивых же как раз оказался в невероятно грозной компании во главе с Клебо, Жувом, Нортугом и ещё двумя известными спринтерами — итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Люкой Шавана. Россиянин в их фоне оказался неконкурентоспособен и откололся от группы после первого подъёма. Для Ретивых было крайне важно проявить себя именно в этой гонке — перед «Тур де Ски» президент ФЛГР Елена Вяльбе поставила перед ним условие, что для попадания на Олимпиаду нужно выигрывать медаль в Ленцерхайде. С этой задачей лыжник не справился, так что трёхкратный призёр чемпионатов мира на свои первые Игры поедет не раньше 2026 года.

Последним в борьбе за награды первого этапа «Тур де Ски» оставался Терентьев. В своём полуфинале он долгое время оставался в тени, дожидаясь финишных разборок. На последнем повороте он ловко просочился на четвёртое место и получил свободное пространство, однако ускориться на прямой так и не получилось. Француз Рено Джей довольно грубо оттеснил Терентьев к баннерам по бокам трассы, из-за чего россиянин не имел никакого шанса подняться выше. Джей был за это дисквалифицирован, но Терентьеву это всё равно не помогло пройти дальше и попытаться навязать борьбу Клебо.

Победа в Ленцерхайде осталась за норвежцем. В финале он также уверенно разделался со всеми соперниками, как это делал во всех коньковых спринтах этого сезона. После пропуска прошлогоднего «Тур де Ски» Клебо сразу же надел жёлтую майку лидера многодневки. Её предыдущий обладатель Большунов уступает норвежскому лыжнику 59 секунд в общем зачёте. Попытаться сократить отставание он сможет 29 декабря, когда пройдут классические гонки с раздельным стартом на 15 км у мужчин и 10 км у женщин.